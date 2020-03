A Secretaria da Saúde (Sesa) do ES já recebeu um total de 13 casos suspeitos do coronavírus. Desses, oito já foram descartados, e cinco seguem em investigação. Após a informação de que esses suspeitos estão em isolamento domiciliar, e uma das pessoas é moradora de Guarapari, o médico Dr. Rogério Zanon, esclarece que não há motivos para criar pânico.

O que os moradores e turistas podem fazer neste momento, é ter atenção em relação aos cuidados para prevenir.

Sem tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.