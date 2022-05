Mais uma vez os presidiários do Estado vão poder curtir o dia das mães em casa. Isso porque a justiça vai liberar mais de 2 mil detentos do Espírito Santo que cumprem pena em regime semiaberto e receberam o benefício da saída temporária, conhecido como “saidinha”, para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (8).

Segundo a Secretaria da Justiça do Estado, (Sejus) no total, 2.046 internos foram liberados na última quarta-feira (4). Ainda segundo a Sejus, saída temporária dura sete dias e os detentos devem retornar às unidades prisionais no dia 11 de maio. Em 2021, 63 dos 2.445 beneficiados não retornaram no prazo.

Em 2020 não houve a “saidinha” por causa da pandemia. O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário. Os presos que não retornarem no período determinado serão considerados foragidos da Justiça.