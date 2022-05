No início da manhã dessa quinta-feira (05), foi organizada uma operação policial militar, sob o comando do major Cabral, comandante da 8ª Companhia Independente, para realizar buscas na região do Morro do Tadeu, bairro Centenário, Santa Teresa-ES.

O objetivo foi localizar João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (29). Segundo denúncias, o menor teria sido espancado em uma mata, situada acima do morro. Dessa forma, os militares foram até o local e abordaram um indivíduo de 22 anos, oriundo do município da Serra, que posteriormente foi identificado como “chefe do tráfico” no Morro do Tadeu.

Na residência alugada por ele foram encontrados um adolescente de 16 anos, que já foi detido duas vezes por tráfico, um homem de 20 anos e duas mulheres de 16 e 18 anos. No interior da casa foram encontradas drogas embaladas para venda e dinheiro. Ao entrevistar o adolescente de 16 anos, ele confessou que juntamente com os dois maiores detidos, assassinaram o adolescente que estava desaparecido. Disse também que no dia seguinte (sábado), levaram o corpo para a mata fechada e o enterraram. Segundo o adolescente, o homicídio foi cometido por dívida de drogas.

Após várias horas de buscas na mata, o corpo foi localizado enterrado. Também foi localizada a faca utilizada no crime em uma sacola, escondida embaixo de uma botija de gás, no interior da casa dos suspeitos de tráfico. Os detidos e o material apreendido foram entregues na delegacia de Santa Teresa.