No aniversário de 35 anos das Lojas Grande Rio, em Guarapari, a loja realiza o sorteio de um dormitório completo de casal. Para participar, basta preencher os cupons promocionais que serão distribuídos até o final do mês de julho, em todas as lojas da rede.

No Bazar Grande Rio, a cada R$ 50 em compras, o cliente ganha um cupom, e nas Lojas Grade Rio, a cada R$ 100, o cliente ganha um cupom.

O sorteio acontece no dia 31 de julho. O ganhador da promoção vai levar para casa mais de 15 itens para realizar o seu sonho. Um roupeiro, cabeceira, box de casal, colchão de casal, criado, cômoda, tapete, poltrona, baú, quadro, quatro travesseiros, quatro fronhas, cobre leito, lençol, manta e porta retrato.

As Lojas Grande Rio oferece preço, prazo e qualidade e trabalha com entrega, montagem rápida e gratuita. As lojas oferecem opções de pagamento facilitado, com crediário próprio em até 14 vezes e nos cartões de crédito em até 10 vezes. Não fique de fora desta promoção!

Saiba como participar no vídeo apresentado por Simone Frochlich e Geraldo Arpini.