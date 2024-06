O empreendimento Manami Ocean Living, um projeto que vai impulsionar a economia local de Guarapari, iniciou suas obras com a terraplanagem, instalação de canteiro de obras e locação para início das fundações. Toda a área de preservação ambiental foi cercada e foram instaladas placas informativas e educativas, conforme exigência dos órgãos ambientais.

IMAGEM DO CERCAMENTO AMBIENTAL E PLACAS EDUCATIVAS

Localizado na Península de Guaibura, próximo às praias de Peracanga e Bacutia, uma das áreas mais estratégicas da cidade, o Manami é um complexo residencial que está sendo aguardado com expectativa por moradores e investidores.

“Estamos falando de um projeto extraordinário e sustentável. O respeito ao meio ambiente, a integração com a comunidade local e as melhorias do entorno são premissas que nortearam o projeto que devem estar presentes durante a construção”, assinala Lucas Peixoto , gerente da Invite Inc, incorporadora responsável pelo empreendimento.

A Península da Guaibura tem área de 45.532 m² , mas apenas 6.687,34 m² são ocupadas pela projeção das construções, o que representa apenas 15% da área total da península. Há uma área de 3.386,73 m² de preservação permanente, que será mantida e totalmente preservada, durante e após a construção, pois é uma das premissas sócio-ambientais do licenciamento.

Melhorias no entorno

Com a chegada do empreendimento a Guarapari, que já é sucesso de vendas, haverá uma série de melhorias para a região, tais como a reurbanização da rua Lucio Rocha de Almeida, que abrange desde a entrada do condomínio até a rotatória existente na orla de Guaibura. Também serão feitos novos acessos às praias do Buzo e Jogo da Baleia, além da construção de uma rampa náutica, melhorias na iluminação, sinalização, calçamento, demarcação de vagas nas adjacências do condomínio e outros.

“O comércio e as residências do entorno ganharão tanto no quesito qualidade de vida quanto em relação à valorização dos seus imóveis. Além disso, também serão

realizadas algumas ações sociais em prol da comunidade local. As oportunidades de trabalho e renda, por exemplo, serão detalhadas em breve. Para nós será muito importante ter pessoas que moram perto do empreendimento trabalhando conosco”, afirma Romero.

Mais informações sobre o Manami Ocean Living, da Invite Inc, estão disponíveis no site https://manami.com.br/ .

Manami Ocean Living

Tipologia: 3 ou 4 quartos

Metragem: de 137 a 210 m²

Número de unidades: 72 apartamentos

Número de módulos: 6 residenciais

Vagas de garagem: 2 ou 3 vagas por unidade

Lazer completo entregue mobiliado e decorado

Segurança: sistema CFTV, portaria 24 horas e cercamento