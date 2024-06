Já está preso o homem acusado de estuprar uma criança em Guarapari. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio 5ª Delegacia Regional de Guarapari, informou que realizou uma operação policial, na última quinta-feira (13), no Centro da cidade, resultando na prisão de um indivíduo de 28 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos.

Precisou ser algemado. Segundo a polícia, o crime (veja aqui) aconteceu no dia 15 de maio, em Guarapari. A prisão do investigado foi realizada em via pública, no município de Guarapari. O homem estava nervoso e precisou ser algemado. No dia do crime, o criminoso entregou um aparelho celular para a criança para distraí-la e praticou o abuso. A criança relatou os fatos aos pais assim que retornou para casa e disse que esta não seria a primeira vez que o suspeito teria praticado o ato.

O homem foi encaminhado à autoridade policial para procedimentos de praxe, e posteriormente ao presídio, permanecendo à disposição da Justiça.