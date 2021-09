Manifestantes interditaram ambos os sentidos da BR-101 na manhã desta segunda-feira (06), em Viana. Por volta das 8h, a Polícia Rodoviária Federal liberou meia-pista.

A reivindicação dos moradores é que a Eco101, concessionária que administra a via, desenvolva melhorias na região. A reclamação principal é de que, no bairro Jucu, a passarela instalada fica muito longe do bairro e a travessia é demorada.

A PRF está no local desde cedo para orientar quem precisa passar pela região. A sugestão da instituição é que motoristas que seguem do sul do Estado com destino à Grande Vitória sigam por Guarapari, passem pelo contorno e acessem a Rodovia do Sol para chegar à BR-101.