O cabo Silva Ramos, da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), participou do Curso de Ações Táticas Especiais (ATEsp) promovido pelo 4º Batalhão de Choque da Policia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

O curso teve duração de cinco semanas e dentre os 30 alunos que iniciaram a formação, apenas 15 concluíram. Somente dois militares não pertencentes ao efetivo da PMESP concluíram o curso, sendo eles o cabo Silva Ramos e um agente da Polícia Federal.

O objetivo do curso é especializar os policiais para atuar em missões específicas no atendimento de ocorrências de alta complexidade, de modo que, ao término do curso, estejam aptos a compor o efetivo do grupamento tático.

O curso foi ministrado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da PMESP, que é uma das Unidades que compõem o 4º BPChoque, umas das referências nacionais em atendimento de ocorrência de alta complexidade.

Dentre as disciplinas ministradas, destaque para: Defesa Pessoal; Tática Individual; Tiro Policial; Uso Diferenciado da Força; Abordagens em Baixa Luminosidade; Combate em Ambiente Confinado; Atendimento Pré-Hospitalar Tático; Técnicas de Altura; Gerenciamento de Crise e Primeira Intervenção; Explosivos; Arrombamento Tático; Tiro Policial de Precisão.

O comandante da CIMEsp, major Rogério, oficial formado no Curso de Ações Táticas especiais no GATE da PMESP, parabenizou o graduado pela conclusão do curso e consequente representação da unidade e de nossa instituição fora do Estado do Espírito Santo. “O curso Ações Táticas Especiais da PMESP é de grande relevância para a CIMEsp, pois os conhecimentos, técnicas e doutrinas aprendidos pelo nosso militar concludente, vem a somar e aprimorar todo o arcabouço técnico operacional do nosso Comando de Operações Especiais, tornando assim, um grupamento de tático mais técnico e eficiente”, concluiu.