Com uma proposta ambiciosa, a Profª Ana Cristina Pádua Botechia Igreja trouxe a Guarapari um curso preparatório para a prova do IFES. Nos últimos 7 anos, o Go! Pré-IFES capacitou mais de 100 alunos, que foram aprovados na instituição nos cursos Administração, Eletrotécnica, Biotecnologia, Edificações, Estradas, Aquicultura, Informática, Mecatrônica e Mecânica.

A coordenadora e professora do curso ressalta a importância de revisar não somente as matérias do ensino fundamental, mas de habituar-se à rotina de estudos exigida a alunos de instituições conceituadas, como IFES, Coluni e EpCar. “A garotada tem muito entretenimento e pouco tempo de estudos. É preciso modificar isso, preparando o aluno para os desafios que virão. Afinal, levar o estudo a sério não é brincadeira”, afirma Ana Cristina. “Temos a tradição de ser o curso que mais aprova na cidade, conquistada com muita dedicação e apoio ao aluno”, completou.

As aulas acontecem no Instituto Educacional Jesus Menino (Unidade I), às terças e quintas, das 18h20 às 21h30. A equipe de professores do curso conta com profissionais renomados nas disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História e Geografia. O curso ainda possui o próprio material didático exclusivo, oferecido gratuitamente ao aluno.

O curso Go! Pré-IFES está com matrículas abertas para as turmas de 2020. As aulas se iniciam no dia 20 de fevereiro, mas as vagas são limitadas. Para matricular seu (sua) filho(a) no curso, basta ligar ou enviar mensagem WhatsApp para o número (27) 98114-0923.

SERVIÇO

Profª Ana Cristina Pádua Botechia Igreja

Instagram: @gocursos

Facebook: @gopreifes

Telefone: 27 98114-0923