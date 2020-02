A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), encerrou no último sábado (01), a programação de verão do balneário mais concorrido do Estado. Segundo a Setec, mais de um milhão de pessoas passaram pelo município durante a temporada de verão.

Ainda de acordo com a Setc, nos meses de dezembro e janeiro, uma variada programação foi realizada na cidade: Missas dos turistas na Praia do Morro e no Centro; a Arena Sport Fitnnes na Praia do Morro; o Sabores na Praça; Arena Guaraverão Esporte 2020, na Praia de Meaípe; Show Católico de Eliana Ribeiro; e para encerrar a programação, o show nacional de Yasmin Santos que movimentou a Praia do Morro em Guarapari.

Segundo a Secretária de Turismo Letícia Regina, o verão em Guarapari ocorreu dentro das expectativas. “O verão em Guarapari foi muito positivo, recebemos um grande número de turistas, o que trouxe movimentação no comércio local, gerando emprego e renda para os moradores da cidade”, afirmou a Secretária.

Positiva. Segundo o ex-presidente do Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Guarapari (Sindicig), Fernando Otávio, a ocupação dos hotéis em janeiro foi muito positiva e em fevereiro a expectativa também é muito boa. “A ocupação nos hotéis de Guarapari foi de 90%, em janeiro. Agora em fevereiro, a expectativa é muito positiva também, até maior que nos outros anos. No carnaval por exemplo, já temos 90% das ocupações em reserva”, disse Fernando.

Segundo Letícia Regina, agora começam os preparativos finais para o carnaval. “Nesse final de semana tivemos o Concurso de Rei Momo, Rainha e Musa do Carnaval 2020. A final será no dia 13, no Mex e já posso considerar um sucesso. Em breve divulgaremos a programação do carnaval, que este ano promete ser movimentada”, disse Letícia.

Confira quais são os classificados para a segunda fase do Concurso de Rei, Rainha e Musa do Carnaval 2020:

Rei Momo

Jonathan Marcolino da Penha

Rodrigo Gomes Mônaco

Rainha

Maria Luiza Santos Santana

Jeorgia Kelli Lima Costas

Musas

Alexsandra Simões Santiago

Phabya Rodrigues Braga

Raquel Ribeiro Assf