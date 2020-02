Foi assinado na manhã de hoje, a ordem de serviço para a construção do novo Mercado do Produtor Rural de Guarapari. A empresa responsável pela obra é a Splendor Empreendimentos Imobiliários LTDA e prazo para conclusão é de seis meses. Com recursos próprios, o investimento é de aproximadamente R$ 2,4 milhões.

Durante a solenidade, o prefeito Edson Magalhães declarou que o novo mercado será como um Shopping Rural, já que o projeto é luxuoso e possui desde sala de TV, ar condicionado e bancas de melhor qualidade para os feirantes apresentarem seus produtos.

“É um projeto caro, e que precisamos que cada um faça seus negócios aqui de maneira ordenada. A nova feira terá convivência, vestiários, fraldários, banheiros e organização. Será quase um ‘Shopping Rural’. O nome de feira é usado por ser mais convencional”, disse o prefeito.

O novo espaço que será fechado, sala de higienização das bancas, banheiros com acessibilidade, fraldário, vestiário com chuveiro, pátio de carga e descarga, sala administrativa, box para o setor de carnes, ambiente climatizado e moderno, bancas de aço inox, sala de TV, praça de alimentação com rampa de acesso e ordenamento do espaço físico.

Para a secretária de meio ambiente e agricultura, Theresa Chistina, é a realização de um sonho poder começar a obra.

“É um projeto da nossa secretaria. Nossos feirantes chegavam ainda de madrugada na feira para montar as barracas, e nos passava os problemas. Passou a ser um sonho nosso, o de dar maior dignidade para essas pessoas trabalharem”, disse a secretária.

Mensalmente, o município contribui com R$ 120 mil reais para os feirantes, através do Ticket Feira que é pago aos mais de 3 mil servidores públicos. Quase 300 feirantes são cadastrados pela prefeitura de Guarapari, e receberam máquinas de cartão de crédito para receber o ticket do servidor, e também poder receber do consumidor, que prefere passar cartão.

“O Ticket Feira coloca todo mês 120 mil reais para os quase 300 feirantes. São R$ 30 para cada servidor público gastar na nossa feira. Isso fomenta a venda do nosso feirante. Nossos feirantes podem vender através de máquina de crédito. Com isso reduzimos os furtos na nossa feira também, e aumentamos a venda deles”, completa ela.

Feirantes comemoraram

Para quem é feirante, só há motivos para comemorar. “As pessoas sabem que o sustento de nossas famílias e a educação dos nossos filhos vem daqui, da feira. graças a deus o prefeito olhou por nós. Graças a esses investimentos da prefeitura, já transformamos nossas propriedades. O barracão da feira já tinha mais de 30 anos, e com essa obra, teremos nossa nova feira”, disse Deusa Maria Buback, representante dos feirantes.

E completa. “Dá muito trabalho montar barraca, desmanchar barraca. Colocamos bota para não ficar pisando na água que fica no chão. Preciso me preocupar se o bombo vai sujar minha cabeça ou não. Eu acho que a nova feira vai ficar mais chique do que nossa própria casa. Teremos um lugar para tomar banho, descansar. Muito obrigada, prefeitura”, declara ela.

O vereador Clebinho Brambati, que também é membro da Associação de Produtores Rurais, a obra só traz benefícios para os feirantes. “A Maria (a feirante que discursou na solenidade) falou de forma espontânea da luta desses feirantes. A feira é o local onde o agricultor se relaciona diretamente com seus clientes. A feira existe há quase 40 anos. Meu pai trabalhou nessa feira por anos e eu aqui ficava com ele pequenininho. É de uma felicidade grande saber que teremos uma nova feira”, conta Clebinho.

O vereador ainda destaca que nos últimos anos, muitas melhorias ocorreram para os agricultores da cidade.

“Tivemos melhorias nesse setor e aqui eu destaco a implantação do selo SIM, pela secretaria de meio ambiente e agricultura, que só contribuiu com a qualidade de nossos produtos. Temos também o Ticket Feira que tem evoluído no nosso município e só contribui para que a economia circule da nossa cidade. E inclusive precisamos do aumento desse Ticket Feira, para que possamos colocar mais ainda, dinheiro para nossos feirantes”, completou Clebinho.