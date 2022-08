O vereador de Guarapari Max Júnior foi escolhido pela coordenação estadual do partido Avante para disputar a vaga de deputado federal. Como nova liderança da sigla, o vereador está em seu primeiro mandato na Câmara e é conhecido por várias ações sociais na cidade.

Ele disse que aceitou o desafio. “A vida é composta por desafios, e aceitei mais um, colocar meu nome a disposição do povo capixaba para representa-los em Brasília como Deputado Federal”, diz.

Gasolina. Ele já participou de vários movimentos sociais, entre eles, o mais conhecido, foi o “Boicote ao Valor da Gasolina em Guarapari”, movimento que em forma de protesto fazia motoristas abasteceram apenas R$ 0,50 nos Postos de Combustíveis e eram solicitados os testes de qualidade da gasolina.

Segundo o vereador, durante o ano de 2015 a gasolina em Guarapari era quase 20% mais cara se comparado com a Grande Vitória, após o movimento, o preço foi igualando e hoje paga-se praticamente o mesmo preço que é comercializado nas cidades vizinhas. O vereador acredita que isso é fruto do movimento idealizado por ele.

Experiência. Com esses movimentos ele acredita estar preparado para representar o ES no cenário federal. “Seria muito importante qualquer parlamentar ter a experiência de vereador, é como se fosse as series iniciais, como uma pessoa vai cursar uma faculdade sem passar pelo Ensino Fundamental e Médio? Não tem base e ficará perdida. Hoje por estar vereador, além de muito antes militar pelas causas sociais, isso me proporcionou a assistir de perto o que a população realmente precisa”, disse.

Max Junior também é ativo no Projeto Social Mão na Massa que faz Festividades e Ações Voluntárias nos bairros da Cidade Guarapari para pessoas carentes. Projeto que é anterior ao seu primeiro mandato.

Novas lideranças. O vereador acredita que existe espaço para novas lideranças. “A Região Sul do Estado é muito carente de Representação Federal, precisamos reverter essa situação, temos potencial para crescer economicamente de forma significativa, gerando emprego e renda para o povo capixaba, tenho rodado o Estado e principalmente na Região Sul”, explica.

Max Junior é casado, pai de dois filhos, membro da Igreja Batista, natural de Guarapari, tem 37 anos, se afirma conservador e com muita vontade de trabalhar. “Confesso que Guarapari é a minha base eleitoral e devo muito a essa cidade, sou o único vereador a candidatar-me a Deputado Federal e me coloco a disposição da cidade e da região sul”, finaliza.