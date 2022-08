A retomada das atividades econômicas voltadas aos segmentos de viagem, lazer e turismo tem impulsionado novos investimentos no setor. Para contribuir com a realização de novos negócios, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) reduziu a taxa de juros do financiamento para empresas da cadeia produtiva do turismo.

São recursos provenientes da linha de crédito do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), vinculado ao Ministério do Turismo, que se destina ao apoio de hotéis, restaurantes e lanchonetes, bares e cafés, eventos, prestadores de serviços, receptivos, transporte, parques aquáticos, entre outros. O Bandes é repassador exclusivo desses recursos no Espírito Santo.

O slogan “Do mar à montanha num estalar de dedos” resume a variedade do turismo capixaba e o quão fácil é mudar de ares no Estado. Essa variedade de destinos tem oportunizado o desenvolvimento de vários modelos de negócio, principalmente nos setores hoteleiro, de gastronomia e lazer. Para atender às empresas capixabas, o Bandes tem formas de fortalecer as potencialidades regionais, por meio de uma política de crédito para o setor.

A linha Fungetur tem taxa de juros de 0,25% ao mês + Selic e é direcionada a empresários interessados na aquisição de máquinas e equipamentos, ou para obras de preparação do negócio. Para o diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, o Espírito Santo conta com uma variedade de atrativos para o turista e oportunidades de investimento para as empresas.

“Como banco de desenvolvimento, temos o papel de apoiar a introdução de novas atividades produtivas e fomentar a economia local dos nossos diversos ativos turísticos. De norte a sul do Estado, existem potencialidades e atrativos turísticos que são condensados dentro dos arranjos produtivos locais, e o acesso ao crédito pode permitir que essas empresas invistam na ampliação ou na adequação do modelo de negócio”, salientou Abud.

As linhas de financiamento voltadas ao segmento do turismo operadas pelo Bandes têm condições operacionais diferenciadas para as empresas, com prazos maiores, carência e taxas de juros adequadas às necessidades de cada negócio. Tradicionalmente, o Bandes apoia as particularidades econômicas de cada região, com crédito estruturado para o fortalecimento das potencialidades regionais.

Com as condições competitivas de prazos e juros, o Fungetur se configura como mais uma alternativa para ampliar as possibilidades de fomento do turismo como negócio, criando estratégias para o desenvolvimento social e econômico, geração de emprego e renda, além da inclusão social e melhoria na qualidade de vida dos capixabas.

Quem pode contratar?

A linha apoia investimentos de implantação, expansão, relocalização, modernização, diversificação, desenvolvimento tecnológico e gerencial de empreendimentos ligados ao setor turístico.

Podem buscar financiamentos: empresas de hospedagem, agências de turismo, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, centros de convenções, parques aquáticos, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, restaurantes, cafeterias e bares.

Um ponto de destaque é que a linha atende a empreendimentos localizados em qualquer município capixaba. Com isso, o empreendimento não precisa estar em um município que tenha um perfil tradicional no turismo.

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/faleconosco