O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 106 vagas de estágio abertas. As oportunidades são para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra, Barra de São Francisco e Linhares. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, o estudante deve acessar o site sne.iel.org.br/es. Os candidatos devem se atentar ao período de inscrição.

Do total, 74 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico, Economia, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Gestão Comercial, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e Sistemas de Informação.

Outras 30 vagas são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Biotecnologia, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística, Mecânica Automotiva, Mecânica, Modelagem de Vestuário, Química, Segurança do Trabalho e Análise de Sistemas. Há ainda uma vaga para Tecnólogo em RH e uma vaga para ensino médio.

As bolsas variam entre R$ 650 e R$ 1.300 e podem ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa. Os candidatos devem ficar atentos às especificações das vagas. Elas ficam disponíveis até atingirem o limite de estudantes encaminhados. Quando este limite é atingido, a vaga é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail iel-estagio@findes.org.br.

Confira as vagas da semana:

VAGA Nº 106278

CESAN

DESIGN GRÁFICO/ DESENHO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º período ao 7°

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 13h00

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107273

INDUSTRIA DE CIMENTO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107691

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 6º ao 7º período

Horário: Segunda a sexta – 09h00 – 16h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107744

INDÚSTRIA DE VIDROS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ou ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período de Engenharia de Produção ou do 2° ao 5° período de Administração. (com disponibilidade para estagiar pelo período de 2 anos) – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 14h30

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 300,00 Ticket Alimentação + R$ 94,60 de Auxílio Transporte

Local: Serra do Anil – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107745

INDÚSTRIA DE VIDROS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ou ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período de Engenharia de Produção ou do 2° ao 5° período de Administração. (com disponibilidade para estagiar pelo período de 2 anos) – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.

Horário: Segunda a Sexta – 10h18 às 17h18

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 300,00 Ticket Alimentação + R$ 94,60 de Auxílio Transporte

Local: Serra do Anil – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107746

INDÚSTRIA DE VIDROS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ou ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período de Engenharia de Produção ou do 2° ao 5° período de Administração. (com disponibilidade para estagiar pelo período de 2 anos) – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 14h30

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 300,00 Ticket Alimentação + R$ 94,60 de Auxílio Transporte

Local: Serra do Anil – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107814

INDÚSTRIA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1 hora intervalo)

Benefícios: R$ 1.150,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte Integral + Assistência Odontológica + Auxílio Farmácia + Ticket Refeição + Assistência Médica + Alimentação na Empresa

Local: Carapina Grande – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107868

MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS

TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 3º período (POSSIBILIDADE DE ESTAGIAR POR 6 MESES OU MAIS)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte Integral

Local: Itapoã – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107962 (2 vagas)

INDÚSTRIA DE CIMENTO

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 950,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa + Plano de Saúde + Café da Manhã

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107961 (2 vagas)

INDÚSTRIA DE CIMENTO

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 950,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa + Plano de Saúde + Café da Manhã

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107960 (2 vagas)

INDÚSTRIA DE CIMENTO

ENGENHARIA MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 8º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.212,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa + Plano de Saúda + Café da Manhã

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107964 (2 vagas)

INDÚSTRIA DE CIMENTO

ENGENHARIA MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 8º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.212,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa + Plano de Saúda + Café da Manhã

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107809

CESAN

TÉCNICO EM QUÍMICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4° período e concluintes ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 640,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107992

EMPRESA DO RAMO DE CONTRUÇÃO INDUSTRIAL, MONTAGEM E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO OU TECNÓLOGO EM RECURSOS HUMANOS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 900,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa + Café da Manhã

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 108060

EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS REFORÇADOS COM FIBRA DE VIDRO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 13h00

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte Integral + Alimentação na Empresa

Local: Civit II – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 108160

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 17h45

Benefícios: R$ 791,67 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 108162

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 17h45

Benefícios: R$ 791,67 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 108190

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 791,67 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107771

CESAN (Barra de São Francisco)

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6° período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Barra de São Francisco

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107770

CESAN (Barra de São Francisco)

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6° período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Barra de São Francisco

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 108197 (2 vagas)

MAQMEDICAL TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA/ TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4° período ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 – 13h00

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 10,00/dia Auxílio Transporte

Local: Soteco – Vila Velha (atuação dentro do Hospital Infantil de Vila Velha – HIMABA)

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 107809

CESAN

TÉCNICO EM QUÍMICA/ TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4° período e concluintes ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 640,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 108210

ISOCIL INDÚSTRIA DE ISOPOR

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4° período e concluintes ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 – 13h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$100,00 Auxílio Transporte

Local: Barramares – Vila Velha