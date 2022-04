Uma escola que já é referência de educação em Guarapari, mostra que também prepara muito bem seus alunos quando o assunto é prática esportiva. Os alunos do Maxime Centro Educacional participaram da seletiva municipal para os Jogos Escolares do Espírito Santo e saíram com várias conquistas.

A seletiva aconteceu no último sábado (23) e envolve escolas da rede pública e privada do Espírito Santo, sendo que o Maxime foi a única escola particular de Guarapari a participar. Coordenados pelos professores Alessandro Cabanãs, Welder Cruz e André Luiz e Silva, os alunos com idades entre 12 a 17 anos, nas categorias infantil e juvenil, deram um show de participação e talento em várias modalidades esportivas.

Agora eles estão classificados para os jogos escolares estaduais que acontecem em maio. De acordo com Pedro Henrique Lucci, um dos diretores da escola, a satisfação com esses resultados é enorme. “Essa conquista mostra que nós incentivamos, valorizamos e estimulamos a participação dos nossos alunos em competições esportivas e na prática do esporte como uma filosofia de vida”, disse.

Pedro Henrique parabenizou a todos pela conquista e ressaltou a importância do esporte na educação. “Quero parabenizar os professores e os atletas pela participação e por essas conquistas. Nós vemos a prática esportiva como um aliado direto da educação. Desde a educação física, a educação do corpo, sendo que desde a educação infantil nossa escola conta com educação física, o que mostra que a gente se preocupa com o desenvolvimento físico, motor e psicomotor das nossas crianças”, explicou.

Ainda de acordo com Pedro. “Nós incentivamos a prática de esportes para que eles experimentem o máximo de esportes possível nesta fase da vida. Para que aqueles que se destacam, possam seguir carreira nos esportes que se identificam. Temos atletas aqui que já são profissionais, como é o caso do Breno na natação, que é um atleta paraolímpico, foi convocado pela seleção brasileira e vai estar disputando o mundial na França”, explicou Pedro referindo-se a um dos alunos que já se destacaram nos esportes.

Confira as modalidades selecionadas para a fase estadual:

– Handebol Masculino Juvenil (15 a 17 anos)

– Futsal Infantil Masculino (12 a 14 anos)

-Tênis de Mesa Masculino e Feminino

-Atletismo Masculino e Feminino

-Natação Masculino Juvenil

-Ginástica Rítmica Infantil

-Ginástica Artística Juvenil