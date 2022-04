Um incêndio que poderia ter acabado em tragédia, com a morte de duas crianças, foi evitado pela corajosa ação de um comerciante da cidade. Uma casa pegou fogo próximo à Rua Antônio Germano da Silva, no bairro Itapebussu e duas crianças, uma de 10 e outra de 6 anos, que no momento do incêndio, estavam sozinhas dentro de casa, quase acabam morrendo queimadas.

Graças a ação do comerciante, mais conhecido como Marquinhos Cabeça, a tragédia foi evitada. Ao ouvir os gritos das crianças e os pedidos de socorro de outros moradores, ele subiu até a casa que fica no terceiro andar de um prédio e salvou as crianças. Ele ainda tentou apagar o fogo, mas não conseguiu.

Os bombeiros chegaram logo depois e conseguiram controlar o fogo. Nossa equipe esteve lá e transmitiu ao vivo pelas nossas redes sociais. Confira o vídeo.