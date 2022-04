A segunda edição de 2022 do Projeto Saúde na Praça já tem data e local para acontecer. Será no próximo sábado, dia 30 de abril, das 08 às 12h, na EMEF “João Batista Celestino”, no bairro Village do Sol. O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari, levará atendimentos e orientações gratuitas ao bairro.

A equipe multidisciplinar da Instituição estará presente ofertando gratuitamente, consultas médicas, atendimentos de psicologia, serviço social, enfermagem, nutricionista, além de orientações.

Haverá também espaço para recreação com o Grupo Cheios da Graça e MCA – Moto Clube Adventista – Regional Guarapari, além de atividades com instituições parceiras, como Orientação Jurídica por meio da OAB, além do espaço da beleza.

Os interessados em qualquer um dos atendimentos devem levar carteirinha do SUS e documento com foto.

Coleta de exames

No último dia 20, os profissionais do HIFA Guarapari, estiveram em Village do Sol realizando exames para serem avaliados pela equipe na segunda edição do Saúde na Praça de 2022. No total, mais de 60 pessoas participaram.

Serviço: Saúde na Praça

Atendimentos e orientações gratuitas com consultas médicas, atendimentos de psicologia, serviço social, enfermagem, nutricionista e muito mais!

Dia: 30/04 (sábado)

Horário: Das 8h às 12h

Local: EMEF “João Batista Celestino”, no bairro Village do Sol