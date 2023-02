Policiais Militares do 10º Batalhão apreenderam drogas em ações realizadas na última terça-feira (14) no município de Guarapari. Suspeitos foram detidos. Um homem com mandado de prisão foi localizado.

Mandado de prisão. Durante a tarde, por volta das 15h, um homem foi detido no bairro Kubitschek. Foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória pelo crime de roubo em desfavor dele.

Menor. Por volta das 16h, uma menor de idade foi apreendida em posse de entorpecentes. Foi apreendido 464 pinos de cocaína, 01 pote pequeno de ácido bórico, R$33,00 em dinheiro, 01 Balança de precisão e vasto material para enbalar. A ação ocorreu no bairro Itapebussu. A menor confessou que estava fazendo o translado dos entorpecentes para terceiros e que é paga para realizar o serviço.

Beco. No início da noite, por volta das 18h, militares avistaram um suspeito em atitude suspeita saindo de um beco no bairro Portal Club. O mesmo fugiu e deixou para trás uma sacola contendo 34 pedras de crack, 09 buchas de maconha, 49 pinos de cocaína e o valor de R$540,00 em dinheiro. Material apreendido e encaminhado para a delegacia.

Violência doméstica. Durante a noite, por volta das 23h, um menor de idade foi apreendido e uma mulher foi detida no bairro Santa Mônica. A guarnição de policiais foi acionada para atender um chamado de Violência doméstica, sendo localizado um revólver calibre 38 e 05 munições em posse dele. Foram encontradas ainda 68 buchas maconha, 09 pinos cocaína, 05 pedras crack, 04 Haxixe, R$ 591,00 em dinheiro e 01 celular. Segundo informações os entorpecentes eram de propriedade da mulher. Assim, ambos foram conduzidos.

1 de 2

Santa Mônica. Na manhã de hoje (15), por volta de 05h, militares foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Santa Mônica. Ao chegar no local foi avistado um homem e uma mulher em atitude suspeita. Após abordagem policial constatou-se que ambos estavam traficando entorpecentes no local, sendo apreendido em posse deles 73 pedras de Crack, 20 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha e 183,00 em dinheiro

Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.