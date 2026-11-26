COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

BRAMBATI E GUTIERES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 57.086.193/0001-62, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 180, Edifício Diamante, sala 05, Centro, Guarapari/ES, CEP 29.200-180, comunica que seus sócios deliberaram, em 25/11/2026, reduzir o capital social de R$ 1.000.000,00 para R$ 500.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil.

A redução será realizada mediante restituição proporcional de parte do valor das quotas aos sócios, com a correspondente alteração do contrato social.

Guarapari/ES, 25 de Novembro de 2026.

Gutieres Fernandes da Costa

Sócio Administrador