A prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) vai realizar no dia 19 de setembro, a Corrida Guarapari 130 anos. Para comemorar os 130 anos de Guarapari e para a retomada dos eventos esportivos da cidade.

De acordo com a prefeitura, para este evento as inscrições gratuitas estão abertas até o dia 12 de setembro e as vagas são limitadas. Podem se inscrever gratuitamente atletas com idade a partir de 16 anos. As Inscrições serão abertas desde quinta-feira (02), através do site: https://doity.com.br/corrida-guarapari-130-anos/

A corrida

CORRIDA 6K

LARGADA FEMININA a partir das 07h30 em pelotão único.

LARGADA MASCULINA a partir das 07h35 em pelotão único.

* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.

Para a CAMINHADA 3K,

LARGADA MISTA a partir das 07h40 em pelotão único.

* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.

Vagas – Serão apenas 300 vagas.

Data do evento

19 de setembro de 2021, 07h00 – 10h00