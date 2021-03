O fim de semana foi repleto de apreensões no município de Guarapari. Policiais Militares localizaram veículo com restrição, apreenderam duas armas de fogo além de drogas em ações realizadas pelas equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar.

Moto. Na tarde de domingo (28) uma motocicleta com restrição de furto/roubo foi localizada no bairro Sol Nascente. O veículo foi removido e entregue na delegacia local.

Tráfico. Na tarde de sábado (27), dois suspeitos foram detidos no Centro de Guarapari em flagrante tráfico de drogas. Foi apreendido 10 bolas de Haxixe, 01 cigarro de maconha, R$ 65,00 em dinheiro e 01 cordão com pingente dourado.

Fugiu. À noite, durante patrulhamento tático no bairro Kubitschek, policiais militares tentaram abordar um suspeito que se evadiu ao perceber a presença policial deixando para trás um revólver calibre 38 carregado com 02 munições.

Maconha pura. Ainda durante a noite, um homem de 21 anos foi abordado no bairro Centro e em posse dele foi localizado 01 Tablete grande de Maconha pura, conhecida como Colombia Gold, 01 porção de 60g do mesmo produto, 01 balança de precisão, 01 celular, 01 relógio e R$ 436,00 reais. Parte do material foi apreendido no apartamento onde o mesmo encontrava-se hospedado.

Kubitschek. Na tarde de sexta-feira (26) durante o cumprimento de busca e apreensão realizado no bairro Kubitschek, foi apreendido 01 revólver cal. 38, 03 tabletes de Maconha, 14 pedras de Crack, 16 pinos de cocaína, 12 bucha de Maconha, 01 balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. Um suspeito de 23 anos foi detido. (Imagem 01)

Mandado. Em cumprimento a outro mandado de busca e apreensão no bairro Kubitschek, um homem de 26 anos foi detido e uma menor de 16 anos apreendida. Foi localizado em posse deles 22 pedras de crack, 2 pedras de crack grande, 1 balança de precisão e 3 celulares. (Imagem 02)

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.