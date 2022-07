A mineradora Samarco vai doar R$ 1 milhão para o projeto de restauro e reabilitação do Radium Hotel, em Guarapari (ES). A assinatura do termo de doação entre a empresa e o Movimento Empresarial do Espírito Santo (ES em Ação), aconteceu na última sexta-feira (1), em evento com a participação de várias autoridades governamentais.

Institucional. A iniciativa faz parte da Política de Investimento Institucional e Social da Samarco, que identifica projetos que gerem valor para população dos municípios que recebem a empresa. A ação irá fomentar o turismo, gerar emprego, renda e o desenvolvimento econômico da região, e busca ser um centro de inovação em turismo decorrente de acordo entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação e o Instituto Federal do Espírito Santo.

“Com o apoio de parceiros como o ES em Ação e a Samarco avançamos para a contratação da elaboração dos Projetos de Restauro e Reabilitação do espaço, mais uma boa notícia para os capixabas. Esta é mais uma iniciativa que sinaliza o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento, inovação e com a preservação da cultura”, disse o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha

A empresa participou de várias discussões sobre esse projeto, que também apresenta aderência às propostas decorrentes dos debates ocorridos no âmbito do Projeto Turismo Nossa Maior Riqueza e possibilitará melhorias no atendimento aos visitantes e turistas, além da preservação das belezas naturais e do patrimônio cultural.

“Ao cuidarmos desses aspectos, não estamos apenas trabalhando para elevar o fluxo turístico, mas ampliando a qualidade de vida das pessoas que aqui residem. É uma contribuição da empresa que trará ganhos para a região. A iniciativa vai ao encontro do nosso propósito de fazer uma mineração diferente”, ressalta o diretor de Planejamento e Operações, Sérgio Mileipe, que participa da solenidade junto ao Governo do Espírito Santo.

A Política de Investimento Voluntário da Samarco determina a avaliação de requisitos como atender a um maior número de pessoas em tema relevante e contribuir para a melhoria de vida da comunidade em área de influência direta da empresa.