A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa/ES) informa que as amostras do segundo caso suspeito para Monkeypox, que estavam em análise no laboratório referência no Rio de Janeiro, tiveram resultado negativo para a doença. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (04).

A Sesa informa ainda que iniciou, no último sábado (02), uma nova investigação de um caso suspeito de Monkeypox no estado. Trata-se de um homem, na faixa etária entre 20-29 anos, com histórico de viagem a diversos países com casos já confirmados para a doença.

Ele está internado em um hospital da Grande Vitória. Segundo o próprio paciente, os sintomas iniciaram no dia 7 de junho com erupções cutâneas nas regiões da cervical e tórax, sem dores.

As amostras foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). A unidade é capacitada para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda aguarda insumos do Ministério da Saúde. Caso os resultados sejam negativos para doenças semelhantes, como herpes, sarampo e sífilis, as amostras serão enviadas ao laboratório de referência na Universidade Federal do Rio de Janeiro.