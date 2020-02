A situação da saúde em Guarapari continua rendendo críticas. O Portal 27 recebeu na última semana mensagens de leitores, a respeito de um posto de saúde que estaria em situação precária e em estado de insalubridade para funcionários e moradores.

A unidade em questão é o Posto de Saúde Arnaldo Magalhães, no bairro Muquiçaba, em Guarapari. O leitor que nos enviou as fotos, ressaltou que, no local, há focos de insetos, como baratas e moscas. “A vigilância sanitária tem que intervir imediatamente!”, ressaltou.

Procuramos e prefeitura que nos respondeu através de nota da Secretaria de Comunicação.

Desativados. A Prefeitura de Guarapari afirmou que as fotos se tratam de setores estruturais desativados, em desuso, anexo à estrutura predial, não havendo acesso de usuários ou funcionários.

“O material em desuso está sendo recolhido para destinação adequada e o ambiente sendo higienizado. Também está sendo efetuado reforço na desinsetização e, na segunda-feira (17), uma equipe da vigilância sanitária fará nova vistoria. As reformas da unidade de saúde já foram iniciadas pelo primeiro andar. Após a conclusão do primeiro andar os serviços seguirão para os demais pavimentos. Os serviços ofertados não serão comprometidos durante as reformas, pois as salas serão realocadas de acordo com a execução das obras“.

Transferência. A Prefeitura ainda destacou que “desde o início da gestão, o município abriu chamamentos públicos visando transferir a unidade para outro imóvel, entretanto, não houve oferta de imóveis compatíveis“.