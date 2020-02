Interessados em concorrer às vagas devem realizar cadastro no site sne.iel. org.br/es , se encaminhar para a vaga pelo site e seguir as orientações do encaminhamento.

As oportunidades foram abertas no sistema do IEL na última sexta-feira (07), às 17h30. A vaga é suspensa automaticamente pelo sistema quando atinge o limite de estudantes encaminhados.

As oportunidades são para cursos de nível superior, nas áreas de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Mecânica, Pedagogia e Publicidade e Propaganda; para estudantes de nível técnico, nas áreas de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está com 34 vagas de estágio em aberto para cidades de Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória.

Confira as vagas abertas:

VAGA Nº 105226

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 900,00 Bolsa Auxílio + R$ 3,75/dia Auxílio Transporte

Local: Praia da Costa – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 104085

EMPRESA DO RAMO DE PERÍCIA TÉCNICA (2 vagas)

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 13h00

Benefícios: R$ 150,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte

Local: Jardim Marilândia – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105060 (2 VAGAS)

EMPRESA DO RAMO DE ELETROMECÂNICA

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105059 (2 VAGAS)

EMPRESA DO RAMO DE ELETROMECÂNICA

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 18h30

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105417 (2 VAGAS)

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 19h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 50,00Auxílio Transporte

Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105419

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 19h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 50,00Auxílio Transporte

Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105451

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + R$ 195,00/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105450

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 195,00/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105468 (3 vagas)

INDÚSTRIA DO RAMO DE ROLAMENTOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105470

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 16h00 às 22h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 83,00/mês de Auxílio Transporte

Local: Avenida Nossa Senhora da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105471

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 16h00 às 22h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 83,00/mês de Auxílio Transporte

Local: Avenida Nossa Senhora da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105476

EMPRESA MONTADORA DE QUADROS E PAINEIS ELÉTRICOS

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO ou TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 13h30

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60/mês de Auxílio Transporte

Local: Monte Belo/ Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105477

EMPRESA MONTADORA DE QUADROS E PAINEIS ELÉTRICOS

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 13h30

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60/mês de Auxílio Transporte

Local: Monte Belo/ Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105510

EMPRESA DO RAMO DE ENERGIA SOLAR

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4º módulo***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 17h00

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 110,00 Auxílio Transporte

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105509

EMPRESA DO RAMO DE ENERGIA SOLAR

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4º módulo***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 13h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 110,00 Auxílio Transporte

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105494

EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE REPAROS NAVAIS

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 16h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105538

IEL

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 10 às 17h30 (1h30 de intervalo)

Benefícios: R$ 760,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 de Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Santa Luiza – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. SOMENTE O ESTUDANTE ENCAMINHADO CONSEGUE AGENDAR O PROCESSO SELETIVO . VAGAS LIMITADAS. O agendamento do processo é até o dia 12/02/2020. OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105539

TERMINAL PORTUÁRIO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 16h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 647,00 Bolsa Auxílio + Transporte da Empresa + Alimentação na Empresa

Local: Ilha das Flores – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105545

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 12 às 18h00

Benefícios: R$ 850,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Santa Lúcia – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

VAGA Nº 105567

SEBRAE

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 09 às 16h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + R$ 522,96 Auxílio Alimentação em dinheiro

Local: Enseada do Suá – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. SOMENTE O ESTUDANTE ENCAMINHADO CONSEGUE AGENDAR O PROCESSO SELETIVO . VAGAS LIMITADAS. O agendamento do processo é até o dia 11/02/2020. OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105549

SINDICATO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a quinta – 13 às 17h30 e Sexta – 8 às 12h30

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Santa Luíza – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. SOMENTE O ESTUDANTE ENCAMINHADO CONSEGUE AGENDAR O PROCESSO SELETIVO . VAGAS LIMITADAS. O agendamento do processo é até o dia 12/02/2020. OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105458

CESAN

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta –13 às 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Gurigica – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. SOMENTE O ESTUDANTE ENCAMINHADO CONSEGUE AGENDAR O PROCESSO SELETIVO . VAGAS LIMITADAS. O agendamento do processo é até o dia 12/02/2020. OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105565

SENAI – SEDE

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 8 às 14h00

Benefícios: R$ 760,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 de Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Santa Luiza – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. SOMENTE O ESTUDANTE ENCAMINHADO CONSEGUE AGENDAR O PROCESSO SELETIVO . VAGAS LIMITADAS. O agendamento do processo é até o dia 12/02/2020. OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105566

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 – 17h50