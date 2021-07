O antigo colégio municipal de ensino infantil, Clarionício Ramalhete, localizado no bairro Adalberto Simão Nader, virou um problema para os moradores. Segundo as diversas reclamações que foram feitas, a escola, hoje abandonada pois uma nova foi construída nas proximidades, virou um risco à saúde e segurança pública, pois, de acordo com os reclamantes, ela está sem fiscalização.

Uma auxiliar de serviços gerais, que não quis se identificar, mora no local há 37 anos e reclama da situação que a escola está, com sujeira, portões abertos e água empoçada, afirmando que o problema começou em março deste ano.

“Aqui funcionava o colégio Clarionício Ramalhete, era um creche, porém logo aqui na frente foi inaugurada a nova escola e esta antiga foi abandonada. Tem muito lixo lá dentro, ela serve de esconderijo, os portões estão abertos dia e noite, folhas ficam acumuladas no chão e a água empoçada, correndo o risco de dar dengue, isso tudo começou em março deste ano”, disse a auxiliar de serviços gerais.

Confira o vídeo gravado pela moradora, mostrando que o portão da escola está aberto durante a noite:

O outro lado

Por se tratar de uma escola municipal, contatamos a Prefeitura de Guarapari, que negou a situação de abandono e afirmou que o colégio é monitorado pela Secretaria Municipal de Educação, que realiza limpezas periódicas no local. Confira a resposta completa abaixo:

“O Município de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), informa que a antiga sede da Escola Clarionício Ramalhete, é monitorada pela equipe da Semed, que realiza limpezas internas e externas no imóvel periodicamente.

Vale ressaltar que na área externa da antiga escola tem uma castanheira que, naturalmente, ocasiona acúmulo de folhas no chão e sempre que necessário são feitas manutenções e limpezas. O local encontra-se devidamente fechado e limpo, não havendo qualquer sinal de arrombamento nos portões ou janelas e portas.

Há projeto em andamento para uso do espaço em favor da comunidade e entorno e, até que isso aconteça, o Município continua zelando pelo patrimônio, salientando que a Comunidade e adjacências tiveram grande ganho com a inauguração da nova sede do CEMEI Clarionício Ramalhete.”