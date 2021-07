O estado do Espírito Santo, que já imunizou mais de 1,5 milhão de capixabas com a 1ª dose e está entre os 4 primeiros no ranking nacional de vacinação, receberá hoje mais 127 mil vacinas contra a covid-19, para dar continuidade às campanhas de imunização no estado e municípios.

Ao todo, serão 33.930 vacinas da Pfizer e 94 mil da Fiocruz, entregues ao longo desta quarta-feira. As doses do imunizante da Fiocruz, feito em parceria com a Universidade de Oxford, chegaram ao estado na manhã de hoje e foram encaminhadas para a Central de Rede de Frio, onde serão divididas e distribuídas conforme os planos estaduais.

Já as da Pfizer ainda não foram entregues, porém existe a previsão de que elas cheguem ao estado durante a noite de hoje. A distribuição para os 78 municípios do Espírito Santo será feita na manhã desta quinta-feira (01), e serão destinadas para a vacinação do público geral, por faixa etária, e para complementar a dos grupos prioritários.

Janssen

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também afirmou que há previsão de entrega de mais doses da vacina da Janssen, produzidas pela empresa Johnson & Johnson. De acordo com o que foi publicado, estes imunizantes chegarão ainda nesta semana, porém o governo estadual ainda não tem informações sobre o quantitativo, que será confirmado pelo Ministério da Saúde.

Ranking nacional de vacinação

De acordo com o ranking nacional de vacinação, atualizado pelo consórcio de veículos de imprensa com os dados disponibilizados pelas Secretarias Estaduais de Saúde, o Espírito Santo está em 4º lugar na vacinação da população, com aproximadamente 38% capixabas imunizados com a 1ª dose.

Até o momento, foram 1.557.438 pessoas vacinadas com a 1ª dose e 543.793 com a 2ª, mostrando que o estado utilizou cerca de 81% de todas que foram enviadas.