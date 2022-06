Um homem que foi preso por roubo morreu nesta terça-feira (28) após ser encontrado desacordado dentro de uma cela no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Emerson Gomes Pereira, de 19 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Para o jornal A Gazeta, a família contou que ele foi espancado dentro da cela. A Secretaria de Justiça do Estado (SEJUS), confirmou a morte de Emerson e explicou que o fato está sendo investigado. O CDP abriu procedimento administrativo disciplinar (PAD) para apurar o fato.

Detentos que compartilhavam a dela com o preso foram levados a Delegacia de Vila Velha para prestar depoimento. Ministério Público e Defensoria foram comunicados para investigar o caso. Familiares disseram a imprensa que ele foi espancado no domingo e encontrado na segunda. Os médicos do hospital confirmaram a morte por espancamento. Emerson estava preso a cerca de três meses por roubo. A polícia civil também investiga o caso. Até o momento nenhum suspeito foi preso.