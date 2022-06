Quer ter uma carreira de sucesso? Então a hora de investir nessa realização é essa! O Senai ES está com 783 vagas abertas em todo o Estado para o segundo semestre de 2022. Quem fizer as matrículas e rematrículas até o dia 22 de julho terá um desconto especial de até 40%. Os cursos são oferecidos na modalidade presencial, com aproximadamente 20% da carga horária total do curso realizada por Ensino à Distância (EaD). O início das aulas está previsto para 28 de julho. As oportunidades são para as áreas de Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Mecânica e Redes de Computadores. As ofertas são para as unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

E quem passa pelo Senai tem mais chances de entrar no mercado de trabalho. Sabe o porquê? A instituição possui altos índices de empregabilidade: 70% dos alunos que se formam no Senai estão empregados. Além disso, 96% das indústrias capixabas preferem os nossos alunos na hora de efetuar uma contratação. “O Senai já é uma marca conhecida e reconhecida no Brasil todo e no Espírito Santo. Estamos presentes nas principais cidades no Estado. Somos uma instituição onde os alunos aprendem na prática, por meio de aulas teóricas em sala de aula e em laboratórios e oficinas praticando todo aprendizado. É mão na massa. Esse é o nosso grande diferencial”, aponta o diretor regional do Senai ES, Cláudio Marcassa. Esse aprender fazendo é realizado na maior infraestrutura em laboratórios do Estado. Além disso, os cursos do Senai ES são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e o certificado de conclusão possui validade nacional. É a partir dessa formação profissional que as indústrias capixaba e brasileira têm a oportunidade de absorver mão de obra qualificada e preparada para os desafios do mercado. Nosso currículo possui matérias voltadas para as necessidades da Indústria 4.0, abordando temas como inovação, negociação, visão de mercado e iniciativa. Facilidades

Os cursos possuem duração a partir de 18 meses e o melhor custo benefício com mensalidades a partir de R$ 199,90 (já considerando o desconto de 20% para os trabalhadores das indústrias associadas). Além disso, o Senai ES tem uma parceria com o Sicoob e, agora, o aluno pode financiar o curso de habilitação técnica, com taxas diferenciadas e parcelas em até o dobro do tempo do curso. Mais informações podem ser adquiridas diretamente na unidade Senai de sua escolha ou pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados nacionais e locais).