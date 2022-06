O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) vai realizar um Mutirão de Negociação de Dívidas entre os dias 30 de junho e 01 de julho, para empreendedores que tomaram empréstimos com garantia do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) e se encontram com parcelas em atraso. O foco está principalmente nas operações de crédito contratadas no período da pandemia.

A iniciativa faz parte das ações da Campanha Nacional de Renegociação de Dívidas e no Espírito Santo está envolvendo os parceiros Bandes, Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Original e Sicoob.

“O objetivo é oferecer melhores condições aos micro e pequenos negócios para que eles consigam normalizar os fluxos de pagamento e, assim, se desenvolverem. Estimamos que o mutirão possa ser uma solução para cerca de 200 empresas capixabas, isso levando em consideração que 8% dos pequenos negócios do Espírito Santo são considerados inadimplentes, ou seja, possuem dívidas e não conseguem cumprir com os pagamentos”, destaca o analista do Sebrae/ES, Carlos Perrin.”

O atendimento será presencial, na sede do Sebrae/ES, das 10h às 16 horas. Os interessados devem se inscrever pelo link: https://es.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/332329562-renegociacao-de-dividas

Endividados no ES

De acordo com o último levantamento dos impactos da pandemia nos pequenos negócios, pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, o endividamento com empréstimos está entre os principais fatores de dificuldade dos empreendedores capixabas. No Espírito Santo, 63% dos pequenos negócios convivem com dívidas; e para 16% dos endividados, elas representam mais de 50% dos custos mensais.