O motorista envolvido no acidente que deixou o motociclista Marcelo Tedesco, 39 anos, gravemente ferido, em Guarapari, na manhã de ontem, foi liberado da delegacia sem pagamento de fiança.

De acordo com a Polícia Civil, na Delegacia Regional de Guarapari, condutor foi ouvido e liberado, devido a autoridade policial ter constatado que não havia indício de crime de embriaguez ao volante.

“O teste de etilômetro deu resultado de 0,25 mg/L. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de detenção quando a concentração de álcool no sangue for igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. E também devido o condutor ter permanecido no local do acidente, prestado socorro à vítima e não ter se evadido do local, não justificaria uma prisão em flagrante conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro”, esclarece a nota.

No cruzamento onde a colisão aconteceu, entre a avenida Copacabana e a rua Cannes, a placa de “Pare”, estava na rua Cannes, de onde o motorista vinha. O caso será investigado pela Delegacia de Infrações Penas e Outras (DIPO) de Guarapari.