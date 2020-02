Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, em operação conjunta com a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) do município, recuperaram um veículo de um mototaxista roubado em janeiro deste ano. A ação ocorreu nessa segunda-feira (03), no bairro Bela Vista, em Guarapari.

Segundo o titular das delegacias, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, um homem de 21 anos é suspeito deste e de outros roubos a mototaxistas em Guarapari. “Identificamos duas vítimas em janeiro deste ano. O autor pedia uma corrida e antes de chegar ao destino, portando uma arma de fogo, anunciava o roubo do veículo. Em seguida, o homem ordenava que os mototaxistas desviassem da rota original, deixando-o próximo da residência dele”, informou.

Durante a operação policial, o suspeito não estava no local. Na ocasião também foram apreendidos um revólver calibre 38 utilizado nos crimes, alguns pinos cheios de cocaína, material destinado ao embalo de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro, anotações do tráfico e peças de motocicletas.

Guilherme Eugênio informou que o caso está sendo encaminhado para a Justiça com um pedido de prisão por tráfico de drogas e roubos qualificados. O trabalho policial continuará com o propósito de prender o autor dos crimes.