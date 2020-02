O governador Renato Casagrande e a vice-governadora Jaqueline Moraes receberam, na manhã desta terça-feira (04), os deputados estaduais para um café da manhã no Palácio Anchieta, em Vitória. O chefe do Executivo estadual apresentou o levantamento sobre os danos provocados pelas fortes chuvas de janeiro. Estiveram presentes 24 dos 30 deputados, além do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz de Carvalho.

Durante o encontro, Casagrande agradeceu os parlamentares pela votação, mesmo durante o período de recesso, das matérias enviadas à Assembleia Legislativa, que concediam benefícios a moradores e empresários afetados pelas chuvas.

“Primeiramente, queria agradecer e falar um pouco sobre as consequências das chuvas nos últimos dias. A Assembleia votou rapidamente três projetos de interesse de assistência às famílias e aos empresários. Ontem estivemos com o ministro [Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional], junto com a bancada federal, em Brasília, onde apresentamos o relatório de danos que chegam a R$ 667 milhões.

É um volume grande de recursos, mas já iniciamos parte desse investimento. Tenho plena convicção que o Governo Federal vai nos ajudar em outra parte. A partir dessa semana temos montado um escritório permanente com a Defesa Civil Nacional e Estadual, com a Sedurb e o DER para montar um plano de trabalho”, frisou.

O governador comentou ainda sobre ações já realizadas pelo Governo do Estado: “O Espírito Santo tem uma situação diferenciada de outros estados, pois temos uma política de Defesa Civil, um Fundo da Defesa Civil que recebe 3% dos royalties, temos mapeamento das áreas de risco nos 78 municípios, entregamos kits permanente à Defesa Civil através desse fundo, mas nós temos que avançar”, ressaltou Casagrande, informando que se reúne nesta quarta-feira (05) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília-DF, para apresentar o relatório de danos causados pelas chuvas.

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, também agradeceu os parlamentares pela aprovação dos projetos mesmo no recesso da Casa.

“Minha fala é de agradecimento aos colegas que aceitaram o convite para retornar do recesso para votarmos as matérias importantes para os atingidos pelas chuvas. É importante mantermos a unidade e a estabilidade nesse ano. Que a gente possa continuar trabalhando em benefício da população capixaba. Que mantenhamos a harmonia da Casa. Que possamos debater, mas avançarmos nas matérias importantes e que o Governo continue ouvindo os parlamentares”, ressaltou Musso.

O líder do Governo na Assembleia, deputado Freitas, elogiou o trabalho do governador durante as chuvas: “Uma coisa que nos impressiona nessas situações de problemas naturais no Estado é o quanto o governador tem de domínio para liderar essa recuperação na vida das pessoas. E nos sentimos bem ajudar o Estado a seguir organizado como está. Agradecer a sensibilidade dos colegas que têm consolidado a base do Governo e colaborando nas matérias importantes”, comentou.

Também usaram a palavra os deputados Coronel Alexandre Quintino, Marcos Garcia, Marcelo Santos e José Esmeraldo. O deputado Pastor Marcos Mansur finalizou com uma oração.

Estiveram presentes ainda os deputados: Carlos Von, Adílson Espíndula, Alexandre Xambinho, Luciano Machado, Hudson Leal, Torino Marques, Doutor Hércules, Janete de Sá, Raquel Lessa, Danilo Bahiense, Dary Pagung, Renzo Vasconcelos, Vandinho Leite, Emílio Mameri, Sérgio Majeski, Euclério Sampaio e Rafael Favatto. Todos os parlamentares foram convidados.