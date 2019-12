Os motoristas que seguem pela ponte, no sentido Centro X Trevo da BR 101 devem ficar atentos. Por causa das obras de pavimentação da Avenida Jones dos Santos Neves o trânsito foi desviado para a Avenida Ewerson de Abreu Sodré. Além disso, os pontos de ônibus do trecho foram desativados neste período de obras. A previsão da Prefeitura é que os serviços sejam concluídos até o final desta semana.

Um comunicado foi publicado no site da Prefeitura informando sobre a desativação dos pontos de ônibus, no entanto, com relação ao trânsito as mudanças estão ocorrendo de acordo com a realização dos serviços.

Segundo o vendedor de móveis, Alex Medeiros o período de obras na Jones dos Santos Neves deixou o trânsito complicado, para motoristas e pedestres.

“Durante a obra não foi bom para nós que trabalhamos com vendas, porque até os pedestres não passavam por aqui. Mas o asfalto era bem antigo e precisava dessa obra, com isso melhorou o asfalto em si. Esperamos pela finalização dos serviços”, comentou.

Segundo Rosângela Simões que é do Lar, esperar no ponto de ônibus nesse período de obras é complicado, porém reconheceu que o asfalto está melhor. “Na minha opiniao houve grandes melhorias, havia muito buraco e agora que está quase pronto ficou melhor”, disse.

A cuidadora de idosos, Célia Peixoto, contou que toda vez que chovia ficava difícil atravessar a avenida.“Quando chovia virava um rio, ficava com medo de atravessar. Melhorou bastante”, disse Célia.

Nota.

A Secretaria Municipal de Obras (Semop) informa que a expectativa do município é terminar as obras no final desta semana. A liberação do trecho está sendo feita conforme o andamento do serviço.

No momento o trânsito está liberado, sendo bloqueado apenas durante a execução dos serviços.