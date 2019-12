O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, irá autorizar esta semana o início de três novas obras e inaugurar a reforma da praça de Ubu. As solenidades irão acontecer nesta terça, quarta e quinta (17, 18 e 19), quando serão assinadas as ordens de serviço para reforma da escola Elson Garcia, em Ubu e drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Nova Anchieta e Anchieta.

Nesta terça, 17, a partir das 9h, na Elson Garcia, em Ubu, o prefeito irá assinar a ordem de serviço que autoriza a reforma da unidade. Em seguida irá inaugurar as obras de reforma da praça da comunidade.

Já na quarta, uma solenidade irá acontecer no bairro Anchieta, a partir das 18h30, quando Petri irá autorizar o início das obras que irão pavimentar nove ruas do bairro. Serão contempladas as ruas Jairo Mattos, Professora Patrícia Roffes, Adyl Lyrio Marquezi, Maria de Luordes Ferreira Coelho, Josefina Ramos Nunes, Francisco Nogueira, Diogo Antunes Nogueira, Roberto Ferreira Mascarenhas, Dorvalina Teles e João Delfino Leal.

E na quinta, será a vez do bairro Nova Anchieta. Lá o prefeito irá assinar a ordem de serviço que autoriza os serviços de drenagem e pavimentação de oito ruas do bairro. A solenidade irá acontecer às 18h30. Serão contempladas a avenida Capixaba, as ruas Peroá, Salmões, Estrela do Mar, Atuns, Marlin Azul, Manoel Simões, Golfinhos e rua dos Navegantes.

CONFIRA AS SOLENIDADES:

– Assinatura da ordem de serviço da reforma da Escola Elson Garcia e inauguração da reforma da Praça de Ubu

Data: 17/12/2019 – Terça-feira

Local: Escola Elson Garcia

Horário: 9h

– Assinatura da ordem de serviço para obra de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Anchieta

Data: 18/12/2019 – quarta-feira

Local: Rua Jairo de Mattos

Horário: 18h30

– Assinatura da ordem de serviço para obra de drenagem e pavimentação das ruas do bairro Nova Anchieta

Data: 19/12/2019 – quinta-feira

Local: Rua Peroá

Horário: 18h30

