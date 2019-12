Os pais que procuraram o Centro Municipal de Saúde em Guarapari para vacinarem seus filhos ficaram revoltados. Segundo eles, mesmo com um aviso de que as senhas seriam distribuídas até as 14 horas, não haviam mais senhas para vacinação logo pela manhã.

Um moradora entrou em contato com o Portal 27 reclamando porque não conseguiu vacinar o filho. “É um verdadeiro absurdo. Tinham várias crianças e pais esperando e mesmo com o cartaz dizendo que as senhas seriam distribuídas até as 14, eles disseram que não iam distribuir mais senhas porque tinha que parar para o almoço”, disse.

Essa mesma moradora diz que chegou por volta das 10 horas. “Questionamos e mostramos o cartaz, mas mesmo assim foi em vão. Eles inclusive retiraram o cartaz”, afirmou. Alguns pais ainda procuram a coordenação da unidade que fica em Muquiçaba, para maiores explicações.

Segundo eles, a coordenação disse que não podia fazer nada por falta de pessoal. “É um descaso ter que parar uma vacinação para o horário de almoço porque não tem pessoal. Isso é falta de organização, era só remanejar os funcionários pelo menos. Não pode é pais e pessoas que tem condições financeiras mais simples, ter que voltar para casa depois de gastar dinheiro com condução, sem vacinar seus filhos”, desabafou a moradora.

Resposta. O Portal 27 entrou em contato com a prefeitura para que ela nos desse explicações sobre os fatos mencionados pela moradora e recebemos a seguinte resposta. “No Centro Municipal de Saúde, havia um aviso do antigo horário de atendimento que não corresponde ao cronograma atual de trabalho. Neste mês, exclusivamente, devido à aposentadoria de uma funcionária, os atendimentos da sala de vacinas estão sendo realizados de 7h30 às 12h, pela manhã, de 13h às 16h, a tarde.

Porém, a Secretaria Municipal de Saúde está abrindo um processo seletivo simplificado, para contratação de profissionais, visando melhorar o atendimento. Os usuários do sistema de saúde também podem procurar as unidades de saúde mais próximas de suas residências e que possuam sala da vacinação.”, disse a prefeitura.