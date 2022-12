Mais uma noite especial para os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais da Escola Maxime. Nesta terça-feira (6) eles se apresentaram para pais e professores com danças, declamações de poesias e músicas. Mas o ponto alto da noite foi a noite de autógrafos dos livros escritos pelos próprios alunos, contanto suas histórias e de suas famílias.

De acordo com a direção da escola, este projeto é feito em parceria com a Estante Mágica, para incentivar a leitura e a escrita nos alunos. “É um incentivo que a escola dá para que eles se tornem escritores, leitores e sejam protagonistas da própria obra deles, usando a imaginação, a criatividade e colocando em prática o que eles vêm aprendendo aqui no Maxime”, explicou Mary Lucy Gomide Lucci, uma das diretoras da escola.

Os pais saíram maravilhados com os livros escritos pelos seus filhos. Como é o caso de Vinicius Eliseu Silva, pai da Rafaela e Manuela. “A gente fica muito orgulhoso e é muito gratificante para a gente ver a evoluções deles, com a escola estimulando não só a leitura, como também a criação de um livro próprio. É bem interessante”, disse Vinícius.

A mamãe da Rafaela e Manuela, Taciana Braga Lima, também ficou emocionada com a produção das filhas. “É emocionante. Na verdade, é muito prazeroso ver que as meninas produziram um livro. A gente lê e a gente nem acredita na verdade, que elas produziram isso. Então é muito gratificante. A gente agradece a escola, os professores, os amigos, todos, de tão gratificante que foi”, falou.

Mãe da Luana, Lívia Rangel, falou sobre a importância desse projeto. “Eu sempre falo que para você aprender a escrever, é lendo e escrevendo. A gente estimulando os nossos filhos a criarem suas próprias histórias, escreverem seus próprios livros, a gente está incentivando eles a aprender a ler e escrever, além de estimular a criatividade. E sai um pouquinho daquele formato de sala de aula, de quadro, de livro, de dever. Então é uma forma diferente de aprendizado. Eu acho muito válido”, ressaltou a Lívia.

Veja algumas fotos o evento. Para ver todas as fotos acesse https://www.instagram.com/escolamaxime/