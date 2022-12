A partir de agora, os atendimentos presenciais na sede do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) devem ser previamente agendados pelo portal de agendamento de serviços do Governo do Estado, o Agenda ES. Com o menor número possível de cliques ou toques, o Agenda ES permite o agendamento de serviços e conta com um passo a passo simples e intuitivo para efetivar as marcações, que podem ser feitas pelo smartphone ou pelo computador.

Por meio da plataforma, os consumidores poderão agendar o atendimento pela internet com mais agilidade e conforto, a qualquer hora do dia e de qualquer lugar. Para ser atendido na sede do Procon-ES, localizada no Centro de Vitória, o consumidor deverá acessar o site https://agenda.es.gov.br/ , buscar pelo serviço ‘Procon’ e selecionar o tipo de atendimento que deseja: registro de reclamações, cálculo de prestações e taxas de juros ou negociação de dívidas.

Para conseguir agendar o atendimento, é necessário ter uma conta cadastrada no Acesso Cidadão ( https://acessocidadao.es.gov.br ). Após realizar o login da conta, o consumidor poderá escolher o dia e o horário de atendimento de preferência. Por meio do Acesso Cidadão, o cidadão consegue agendar atendimentos presenciais e solicitar serviços com diversos órgãos do Executivo Estadual.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, ressaltou que o agendamento visa a proporcionar maior agilidade, conforto e segurança aos consumidores que poderão se programar e ter o atendimento realizado no dia e hora previamente escolhidos.

“Importante fazer um apelo ao consumidor para que cancele o seu atendimento, caso não possa comparecer na data e horário marcados, para que outro consumidor possa ser beneficiado. Inclusive, o sistema enviará notificações para o e-mail cadastrado no Acesso Cidadão, fazendo esse alerta”, ressaltou Athayde.

No dia e hora marcados para atendimento, é indispensável a apresentação do RG (Carteira de Identidade), do CPF, do comprovante de agendamento (impresso ou digital) e dos documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outros.

Confira o passo a passo para agendamento

– Acesse o site https://agenda.es.gov.br ;

– Entre na sua conta com o seu CPF e senha. Caso ainda não tenha uma conta cadastrada no Acesso Cidadão ( https://acessocidadao.es.gov.br ), é necessário fazer o cadastramento;

– Selecione o serviço Procon no campo de busca;

– Selecione o serviço para qual deseja atendimento: cálculo de prestação e taxa de juros; negociação de dívidas ou registro de reclamações;

– Selecione a unidade de atendimento;

– Selecione o dia e horário para atendimento;

– Informe se o atendimento é para o próprio solicitante ou outra pessoa;

– Confira os dados e clique em agendar.

– Feito isso, o sistema enviará um e-mail com a confirmação do agendamento. Esse comprovante deverá ser apresentado no dia do atendimento, podendo ser impresso ou imagem no celular.

– Para cancelar o atendimento, basta acessar a conta com login e senha, clicar em “Minha Agenda”, acessar o atendimento “Em Aberto” e cancelar.

Serviço:



Atendimento presencial na sede do Procon-ES

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Local: Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória