A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares e a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, realizaram uma operação policial em cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma empresa de transporte de petróleo, na manhã da ultima terça-feira (06), no bairro Bebedouro, em Linhares. Segundo as investigações, trata-se de um crime de furto de petróleo, registrado no mês de agosto, na região de Pontal do Ipiranga, também em Linhares.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, durante a investigação sobre um furto de petróleo, registrado no dia 25 de agosto, a respeito de uma carreta esteve ilegalmente no local e furtou aproximadamente 22 mil litros de petróleo.

As investigações foram iniciadas com o apoio da Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os investigadores da Deic de Linhares descobriram que os autores do crime eram proprietários de uma empresa de transporte de combustíveis do Bairro Bebedouro e os motoristas da empresa.

“Nessa terça-feira (06), pela manhã, os policiais civis de Linhares realizaram buscas na empresa deles, onde apreenderam uma carreta que possivelmente foi usada para cometer os furtos, que ocorreram em pelo menos quatro oportunidades”, disse Lucindo.

O veículo foi encaminhado para a Perícia Criminal da Polícia Civil e os envolvidos serão indicados pela prática de furto. A pena pode variar dois a oito anos de prisão, se os suspeitos forem condenados.