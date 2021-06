A prefeitura de Guarapari vai liberar a partir de 16h30 desta quarta-feira, novos agendamentos para pessoas com comorbidades e moradores com mais de 55 anos.

O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

Pessoas entre 55 e 59 anos

Serão disponibilizadas mil doses da vacina AstraZeneca. A vacinação acontece na quinta-feira (10), na Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba.

Pessoas com comorbidades

Serão disponibilizadas 1000 doses da vacina Astrazeneca. A vacinação deste agendamento será nesta quinta-feira (10), no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Ativos / Sem carro.