A Prefeitura de Guarapari está reestruturando o sistema municipal de videomonitoramento com o objetivo de ampliar as ações de segurança pública e fortalecer o ordenamento urbano. Atualmente, 25 câmeras estão em pleno funcionamento em diferentes pontos da cidade. A previsão é que o município conte com mais de 40 equipamentos de segurança após a conclusão das etapas de recuperação e ampliação do sistema.

O monitoramento é realizado em tempo real, a partir de uma sala instalada no Centro Administrativo Benedito Lyra. No local, equipes responsáveis pela operação acompanham as imagens de áreas estratégicas do município, contribuindo para identificar situações que possam exigir a intervenção dos órgãos competentes.

A iniciativa integra as ações da administração municipal voltadas à modernização da estrutura de segurança, utilizando a tecnologia como ferramenta de prevenção, fiscalização e apoio às forças de segurança. O sistema também busca contribuir para o ordenamento da cidade e ampliar a proteção de moradores, comerciantes e turistas.

De acordo com o prefeito Rodrigo Borges, a retomada do funcionamento das câmeras representa um avanço para o município e reforça o compromisso da administração com a segurança e o bem-estar da população.

Segundo o prefeito, o videomonitoramento amplia a capacidade de vigilância, permite acompanhar diferentes regiões da cidade e contribui para agilizar a resposta diante de situações que necessitam de atenção. Ele também destacou que a gestão pretende continuar investindo em planejamento e tecnologia para tornar Guarapari mais organizada e segura.

Ampliação do sistema

A reestruturação do videomonitoramento continua por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (SEMSET). Atualmente, outros 24 equipamentos estão em processo de recuperação e deverão voltar a funcionar nos próximos meses.

Com a reativação dessas câmeras, a expectativa é ampliar a cobertura do sistema e alcançar novos pontos da cidade, fortalecendo o acompanhamento da movimentação urbana.

A Prefeitura informou que seguirá investindo na recuperação e modernização da estrutura tecnológica, com a proposta de utilizar ferramentas de monitoramento e inteligência para auxiliar na prevenção de ocorrências e no ordenamento urbano.