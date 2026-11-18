O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso meteorológico de perigo potencial para tempestades, abrangendo 51 municípios do Espírito Santo nesta quarta-feira (18 de novembro de 2026). O alerta entrou em vigor às 9h e permanece válido até as 23h59.

O comunicado atualizado substitui a advertência anterior que englobava a totalidade dos 78 municípios capixabas. Desta vez, as localidades contempladas concentram-se predominantemente no interior do Estado, formando uma faixa territorial que acompanha as divisas com Minas Gerais e Bahia, além de trechos limítrofes com o Rio de Janeiro.

Segundo as projeções técnicas do Inmet, a instabilidade prevê volumes pluviométricos entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de até 50 milímetros ao dia, acompanhados de rajadas de vento intensas oscilando de 40 a 60 km/h e potencial ocorrência de queda de granizo. O órgão classifica como baixo o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, danos em plantações e ocorrência de alagamentos pontuais.

Expectativa para os Próximos Dias

Apesar da diminuição momentânea na área afetada pelo aviso desta quarta-feira, a trégua será curta. O Inmet já confirmou a emissão de novos alertas de perigo potencial que voltam a abranger todos os 78 municípios do Espírito Santo na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20). Ambas as ocorrências terão vigencia das 0h às 23h59 de cada dia, mantendo as mesmas características de chuvas fortes, ventos de até 60 km/h e risco de granizo.

Recomendações de Segurança e Canais de Atendimento

Diante do cenário de instabilidade climática, o Inmet reforça orientações preventivas para minimizar riscos à população:

Evitar buscar abrigo debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco iminente de quedas e descargas elétricas;

Não estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão ou placas de publicidade;

Evitar o manuseio de aparelhos eletrônicos conectados diretamente às tomadas durante os momentos de maior atividade elétrica.

Em situações de emergência ou ocorrências graves, os cidadãos devem acionar imediatamente a Defesa Civil através do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Municípios Incluídos no Aviso Atual

A relação oficial divulgada pelo Inmet engloba as seguintes 51 localidades capixabas:

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.