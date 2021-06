Um ofício enviado pela Ong Transparência Guarapari ao Ministério da Saúde, solicitando informações sobre as verbas que compreendem o hospital de Guarapari, teve sua resposta.

Os questionamentos foram respondidos pelo governo federal. De acordo com o ofício nº 301/2021/SAES/NUJUR/SAES/MS, encaminhado à Transparência, todo o dinheiro da parte do governo federal para a obra do Hospital Cidade Saúde, já foi encaminhado à prefeitura de Guarapari.

23 milhões. O Ministério da Saúde declarou que, “Em resposta, a CGAHD apresentou as informações solicitadas, aduzindo que o Convênio nº 766237/2011 encontra-se em execução, tendo sua data de término de vigência em 30 de junho de 2021, que o valor repassado até o presente momento é de R$ 23.824.462,64 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e que todos os repasses são efetuados pela mandatária da União, que é a Caixa Econômica Federal (CEF). Ainda, salientou que já realizou o repasse de todo o valor acertado no contrato do Convênio. Ademais, informa que já está sendo realizado monitoramento como resultado das recomendações contida no Parecer da Controladoria-Geral da União (CGU).”, diz o documento.

O presidente da Ong, Jorge Egbert Weyting Junior, afirmou ao Portal 27 que “eu denunciei e mostrei que o hospital tem diversos processos, de várias naturezas, que é uma obra sem possibilidade de conclusão, que o município tem para manter, enfim, aleguei todas essas questões eles avaliaram e responderam isso ai e que estão acompanhando”, disse ele.

Prazo de entrega. O documento enviado pelo Ministério da Saúde ainda cita que o prazo de entrega da obra é em 30 de junho de 2021.

Resposta. O Portal27 procurou a prefeitura de Guarapari por meio de sua assessoria, pedindo explicações sobre o Ministério da Saúde ter afirmado que o município já recebeu todo o dinheiro que corresponde a construção do hospital, no valor de R$ 23.824.462,64. Mas até o presente momento, a prefeitura não enviou resposta.

Confira abaixo, os ofícios nos links abaixo:

LINK 1

LINK 2