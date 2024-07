A recente decisão de Wendel Lima em retirar-se da disputa pela prefeitura de Guarapari é um evento que, indiscutivelmente, desqualifica um pouco o debate político na cidade. Wendel, com sua vasta experiência e histórico de envolvimento político desde jovem, trouxe uma bagagem rica e valiosa que certamente fará falta nas discussões sobre o futuro de Guarapari.

Movimentos estudantis. Wendel iniciou sua trajetória política ainda na adolescência, liderando movimentos estudantis na Escola Estadual “Dr. Silva Mello” – Polivalente Guarapari. Em 2008, disputou sua primeira eleição, obtendo 400 votos. Embora seu partido não tenha alcançado o quociente eleitoral necessário na época, isso não desanimou o jovem político. Pelo contrário, marcou o início de uma carreira promissora.

Vereador mais votado. Desde então, Wendel desempenhou papéis significativos em campanhas políticas, muitas vezes ao lado do atual prefeito, com quem rompeu em 2022. Em 2016, foi o vereador mais votado de Guarapari, com 1736 votos, e em 2020 foi reeleito. Durante quase oito anos como vereador, Wendel ocupou a presidência da Câmara Municipal por três mandatos, correspondendo a três biênios de um ciclo de quatro.

Deputado estadual. Em sua trajetória, Wendel também disputou duas eleições para deputado estadual, em 2018 e 2022, alcançando a primeira suplência em ambas as ocasiões, com 10.284 e 12.092 votos, respectivamente.

Compreensão profunda dos desafios. A ausência de Wendel na disputa pela prefeitura significa a perda de um candidato com uma compreensão profunda dos desafios e potencialidades de Guarapari. Sua experiência na Câmara Municipal e suas tentativas de se tornar deputado estadual demonstram seu compromisso e capacidade de liderança.

Preocupação com discursos populistas. Em seu comunicado oficial, Wendel afirmou: “Agora não é o momento oportuno para disputar a Prefeitura de Guarapari.” Ele expressou preocupações sobre a polarização política e os discursos populistas que têm permeado o cenário atual, ressaltando a necessidade de reconstrução e maturidade no debate político.

Maior programa turístico. Wendel tinha grandes planos para Guarapari, incluindo o maior programa turístico de todos os tempos, “A CIDADE DAS 4 ESTAÇÕES”. Sua preparação e visão para o município mostram que sua ausência na corrida eleitoral é uma perda significativa.

Decisão madura. Embora tenha decidido adiar seus sonhos de ser prefeito, Wendel continuará sua contribuição à política local como pré-candidato a vereador. Sua decisão demonstra maturidade e um compromisso contínuo com o desenvolvimento de Guarapari.

Saída desqualifica o debate. A retirada de Wendel Lima da disputa pela prefeitura não apenas desqualifica o debate político, mas também priva os eleitores de uma voz experiente e dedicada. Sua trajetória e contribuição ao longo dos anos são testemunhos de seu valor como líder e político. Guarapari certamente sentirá a falta de sua presença na corrida eleitoral, mas pode contar com seu contínuo empenho e dedicação como vereador.

Wendel conclui seu comunicado com uma mensagem de esperança e determinação: “O momento é de RECONSTRUIR…”. Esperamos que Wendel continue a ser uma voz influente e construtiva na política de Guarapari, trazendo sua experiência e visão para o benefício de todos os cidadãos.