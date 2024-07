Mais uma semana se inicia e, com ela, uma nova oportunidade de você aprender comigo, Rogério Lima, aqui no Portal 27. E hoje, você vai aprender sobre “tráfego orgânico”.

Mas não se confunda: não iremos falar de nenhum produto ilícito neste texto.

Entendendo o que é “Tráfego Orgânico”

No vasto universo da internet, os termos “tráfego orgânico” e “tráfego pago” surgem frequentemente por aí, inclusive com pessoas te oferecendo este serviço, mas você sabe o que exatamente ele significa?

Em termos simples, tráfego orgânico refere-se aos visitantes que chegam ao seu site, página ou qualquer outro perfil de sua empresa na Internet, através de mecanismos de busca como Google, Bing, Yahoo ou pelas redes sociais, através de conteúdos, sem que você tenha que pagar por anúncios.

E é fazendo buscas, em qualquer local, que as pessoas encontram seu conteúdo naturalmente, sem que você tenha que gastar um centavo em “anúncios patrocinados” ou o famoso “tráfego pago”.

Você por exemplo, que lê qualquer matéria ou conteúdo publicado pelo Portal 27, também faz parte do nosso tráfego orgânico.

Você não tem noção do tamanho disso!

A quantidade de conteúdo gerado de forma orgânica continua a crescer exponencialmente todos os dias e em todas as plataformas.

Em 2023, os números foram absurdos, por exemplo: a cada minuto, mais de 500 horas de vídeo foram carregadas no YouTube, 347 mil tweets são enviados no X (antigo Twitter), e 4,3 milhões de pesquisas são realizadas no Google​​. Repetindo: A cada MINUTO.

Esses números ilustram a vasta quantidade de conteúdo disponível e a competição feroz pela atenção do usuário. O Portal 27, por exemplo, é um gerador de conteúdo orgânico, caso você ainda não entendeu.

Quais as vantagens do tráfego orgânico para a sua empresa?

O tráfego orgânico é crucial para as empresas por diversas razões:

Custo-benefício: Diferente dos anúncios pagos, o tráfego orgânico não exige um investimento financeiro contínuo. Uma vez que seu conteúdo está bem ranqueado nos mecanismos de busca, ele pode continuar a atrair visitantes por meses ou até anos.

Credibilidade e Confiança: Quando os usuários encontram seu site organicamente, eles tendem a confiar mais em seu conteúdo. Estar nos primeiros lugares das páginas de buscas sugere autoridade e relevância no tema.

Engajamento Sustentável: Conteúdo orgânico de qualidade pode gerar um engajamento contínuo. Postagens em blogs, vídeos informativos e guias detalhados mantêm os usuários voltando ao seu site e interagindo com sua marca e criam um senso de “comunidade”.

Leve seu conteúdo do nada ao SEO

O SEO (Search Engine Optimization ou Otimização para Mecanismos de Busca) é a técnica que otimiza seu conteúdo para ser encontrado mais facilmente por sites como o Google, Bing e outros buscadores. Ou até Redes Sociais. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar a melhorar seu SEO:

Palavras-chave Relevantes: Use em seus conteúdos ou plataformas (sites, redes sociais) as palavras e frases que estão na cabeça dos seus clientes em potencial, como coisas que sua empresa faz, produtos ou serviços que você vende e que elas estão procurando ou irão procurar;

Conteúdo de Qualidade: Crie conteúdo que responda as maiores dúvidas dos seus clientes. seja o “resolvedor” de seus problemas;

Colaborações: Ter outros sites respeitáveis ou grandes perfis (como de influencers) linkando ou indicando o seu negócio é fundamental para aumentar sua autoridade e, também, ajuda na indexação de seus canais de divulgação.

Como o Conteúdo Orgânico Pode Alavancar sua Marca

Para ilustrar como o conteúdo orgânico pode beneficiar sua marca, considere um exemplo prático: Suponha que você gerencie uma loja de produtos de beleza.

Ao criar um blog com dicas de cuidados com a pele, tutoriais de maquiagem e análises de produtos, você atrai visitantes interessados nesses tópicos. Com o tempo, esses visitantes podem se tornar clientes fiéis, contribuindo para um aumento nas vendas e reconhecimento da marca.

Dicas para Criar Conteúdo Orgânico Eficaz

Conheça seu Público: Entenda todas as necessidades, desejos e dúvidas do público que você quer que consuma seus produtos ou serviços, o famigerado “público alvo”. Se você não conhece o seu cliente potencial, você está em sérios apuros;

Seja Consistente: Publique regularmente para manter seu público engajado. Não adianta “não publicar por que não gosta de aparecer”. Faça sem aparecer, mas faça.

Utilize mais Redes Sociais: Compartilhe seu conteúdo em plataformas sociais diferentes para ampliar seu alcance, principalmente se você fizer vendas para todo o Brasil ou para fora dele. Você precisa ser presente e lembre-se: Não se limite apenas ao Instagram ou TikTok.

O loop infinito do Tráfego Orgânico

Apesar de suas inúmeras vantagens, gerar tráfego orgânico também apresenta desafios e que se você não manter uma disciplina, pode colocar tudo a perder.

Por isso, tenha em mente que você terá que dedicar:

Tempo e Esforço para construir uma presença orgânica sólida, podendo levar um tempo considerável para surtir resultados e testes e;

Mudanças nos Algoritmos, já que os mecanismos de busca frequentemente são atualizados, podendo afetar seu ranqueamento e, consequentemente, a sua estratégia que antes funcionava bem, pode precisar ser reiniciada.

Com tudo isso, concluímos que:

Investir em conteúdo orgânico é uma estratégia de médio para longo prazo que pode trazer inúmeros benefícios para sua marca, desde aumentar a visibilidade até construir uma base de clientes leais.

