A Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves deflagrou, nessa quinta-feira (24), a Operação Cavalo de Tróia, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso relacionado à receptação e venda de motocicletas de maneira ilícita no município. Ao todo, duas pessoas que faziam parte da organização criminosa foram presas e 16 motocicletas e um carro foram apreendidos.

A operação foi realizada com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e teve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Anchieta. Durante o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão, além da apreensão das motocicletas, quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves por terem adquirido os automóveis.

Na ação, foram apreendidas 16 motocicletas com restrição, 01 motor com identificação raspada, 01 carro com restrição, 01veículo modelo Aranha, 04 Espingardas, 01 revólver e uma pessoa com 01 mandado de prisão.

Todo material apreendido e pessoas detidas, foram apresentados na delegacia de plantão para providências.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, as investigações começaram quando a Polícia Militar ia atender ocorrências de acidente de trânsito no município.

“Desde outubro, notei que em todo acidente envolvendo motocicleta, os militares iam atender a ocorrência e o veículo que estava envolvido já havia sido retirado. Nós acabamos consultando as placas de cada um desses veículos e notamos que eram motos irregulares, com algum tipo de restrição”, contou o delegado.

Depois de cinco meses de investigações, foi constatado que dois homens de 27 e 39 anos eram os responsáveis por comprar as motocicletas e vendê-las na região. Eles recebiam as motos furtadas, roubadas ou adulteradas e vendiam com documentos falsos para os moradores de Alfredo Chaves.

O cumprimento dos mandados foi realizado em oficinas e lojas de revenda de automóveis, resultando na apreensão de 16 motocicletas, um carro e na condução de quatro homens que foram autuados em flagrante pelo crime de receptação e foram liberados após pagarem fiança.

Durante a prisão dos homens de 27 e 39 anos, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, por conta do mandado de prisão, eles foram encaminhados ao Sistema Prisional. As investigações sobre o caso continuam.