A Polícia Militar iniciou nesta sexta-feira (25) em todo o estado a operação Carnaval 2022. Até a próxima quarta-feira (02) haverá reforço no policiamento em todas as regiões. O objetivo é promover a paz social, a preservação da ordem pública e ampliar sensação de segurança da população durante o período.

Em Guarapari os policiais militares serão empregados nos locais que geralmente há maior concentração de pessoas e em locais estratégicos nas vias urbanas.

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º batalhão da PMES, explicou que “o policiamento das viaturas será mantido sem alterações. A ação tem o objetivo de prevenir e coibir ações crimes, protegendo patrimônio e garantindo a segurança e tranquilidade social.”

Ainda segundo o comandante “Todo nosso efetivo estará empregado durante as festividades de carnaval, atuando nas mais diversas frentes de serviço, para que a população guarapariense possa ter a tranquilidade de curtir o feriado do carnaval com total segurança”.