O caminhoneiro Ocimar Silva encontrou uma forma inusitada para homenagear um saudoso personagem muito conhecido na cidade de Guarapari. O homenageado, que era muito conhecido como Pedro “Doido”, se imaginava um caminhoneiro e, por mais de 30 anos, podia ser visto empurrando um carrinho de mão pelas ruas da cidade.

Por onde passava, Pedro, que adorava ser chamado de Roberto Carlos, levava alegria cantando músicas do rei e imitando narradores de futebol em seu microfone imaginário, normalmente uma latinha.

Nosso Roberto Carlos também gostava de colocar crianças para cantar, como se fosse um show de calouros. Foi assim que, no início da década de 80, começou a bonita amizade entre o “apresentador” e o menino, que Pedro apelidou de Magal, devido às imitações que o garoto fazia do cantor cigano (Sidney Magal).

O menino Magal (Ocimar Silva) cresceu e tornou-se caminhoneiro, mas, devido às suas viagens por todo o Brasil, não pôde estar presente no velório do amigo. Pedro faleceu no dia 21 de outubro de 2015, após ficar internado no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, devido a problemas de coração.

Ainda incomodado por não ter participado da despedida, Ocimar, que via Pedro fazendo manobras com o carrinho de mão e imitando, com a boca, o som de um caminhão, resolveu homenagear o amigo, empurrando um carrinho de mão pelas ruas da cidade. Ele fará isso à frente de um caminhão e ao som de Roberto Carlos, ídolo maior do homenageado.

A homenagem: Saída às 14h30 da 1ª Praça da Rua da Marinha. De lá, sairá em direção ao trevinho seguindo para o Centro. Ao descer a ponte, a homenagem seguirá até o Edifício Nostradamus, retornando pela ponte até a Prainha de Muquiçaba. Depois seguirá até a Praça da Itapemirim, com encerramento previsto para ocorrer na Rua Emília Trindade da Silva, próximo ao Guaracamping, com um tributo.