Fredson Fagundes, 72, candidato pelo PL, irá entrar na disputa com Carla Fraga, 32, como sua vice. Ainda segundo o presidente, o partido não irá realizar coligações com outros partidos.

“Tivemos conversas com vários partidos, mas elas não avançaram nas propostas do que a gente pensa para Guarapari, por isso resolvemos lançar um candidato próprio, com uma liderança nova”, afirmou Abner Rezende.

O presidente do Partido Liberal (PL), Abner Rezende, afirmou ao Portal 27 que irá lançar Fredson Fagundes como candidato a prefeito de Guarapari, Abner também alegou que está fazendo isso a pedido do ex-senador Magno Malta, que pedia novas lideranças na cidade.

“Temos acesso ao fundo partidário, agora podemos formar uma nova liderança, por isso iremos colocar em evidência a liderança do nosso partido. Estamos seguindo um pedido do senador Magno Malta, que quer uma liderança nova em Guarapari”, comentou o presidente do PL.

“Ele vai à feira todo sábado e sempre é aplaudido, recebido com gritos de meu prefeito, e nenhuma mídia falou sobre ele, que está com a popularidade tão alta”, relatou Abner sobre o candidato do PL, Fredson.

O candidato é aposentado da Petrobras e mora em Guarapari há 30 anos, e alegou ser o nome mais preparado na disputa, justificando com sua experiência com a cidade e com a política.

“Sou aposentado da Petrobras, lido com política há mais de 30 anos, quero apresentar algo novo para a cidade, sou carioca, mas moro aqui tem 30 anos, amo a cidade e tenho experiência de vida, escolhi como vice a Carla, moradora de Guarapari também, lá de Iguape”, comentou Fredson.

O candidato também falou sobre seus projetos, afirmando que irá focar na qualidade de vida e empregos. “Meu plano de governo é o foco na qualidade de vida, Guarapari tem belas praias, um povo caloroso, mas a cidade deixa a desejar na administração, tem falta de indústrias, de empregos e de saúde”, finalizou Fredson Fagundes.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.