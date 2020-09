Foi autorizado pela Justiça de São Paulo mais um leilão de imóveis do Grupo Itapemirim, que se encontra em recuperação judicial desde 2016. Esta rodada conta com sete imóveis, sendo 6 no Espírito Santo e 1 em Pernambuco. Os lances poderão ser dados através da internet, a partir do mês de novembro.

No Espírito Santo, estão à venda 6 imóveis da viação Itapemirim, sendo terrenos, casa de luxo e antiga garagem. Os ativos ficam nas cidades de Cariacica, Guarapari, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

O lote com lance inicial mais barato inclui dois terrenos que juntos somam 720 metros quadrados no Loteamento Praia do Morro, em Muquiçaba, Guarapari, com ofertas a partir de R$ 780 mil na primeira oportunidade.

O mais caro é o que abriga o prédio de uma faculdade em Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, com valor inicial de R$ 25 milhões.